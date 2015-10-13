وفد من الجامعة العربية يتوجه للرياض للتحضير للقمة الجنوب أمريكية

توجه اليوم الثلاثاء وفد من الجامعة العربية إلى الرياض، للتحضير للقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية فى دورتها الثالثة، والتى ستستضيفها المملكة العربية السعودية أوائل نوفمبر المقبل، ويضم الوفد مسئولين عن الإدارات المعنية بشئون الأمريكتين والمراسم والاقتصادية ومجلس الجامعة، وذلك للتحضير للقمة من الناحية اللوجستية والفنية بهدف الإعداد الجيد لهذه القمة ليخرج فى صورة جيدة تعبر عن التعاون الوثيق بين الجانبين.

ويذكر أن الجانبين العربى وأمريكا الجنوبية عقدا فى يونيو الماضى بمقر الجامعة العربية اجتماعا تنسيقيا للاتفاق على رؤى موحدة بشأن القضايا التى ستطرح على القمة، والتى يهتم بها الجانب العربى لإبرازها فى مشروع البيان الختامى للقمة، والذى سيحمل "إعلان الرياض"، والذى يتضمن عددا من قضايا التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين، والقضية الفلسطينية التى تحظى بتأييد كبير من دول أمريكا الجنوبية.

ويذكر أن أهم القضايا التى يركز عليها الجانب العربى هى القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب.