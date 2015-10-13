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تجديد حبس إسراء الطويل 15 يومًا لاتهامها بتكدير السلم العام

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تجديد حبس إسراء الطويل 15 يومًا لاتهامها بتكدير السلم العام تجديد حبس إسراء الطويل 15 يومًا لاتهامها بتكدير السلم العام
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يومًا على خلفية اتهامها فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا وانضمامها لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

حددت لها جلسة 25 أكتوبر المقبل لنظر آخر تجديد لها أمام النيابة العامة طبقًا للقانون، يشار إلى أن جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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مصر 365