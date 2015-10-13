The Martian صامد في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم Pan حيث حصد 20.5 مليون دولار، وعاد فيلم Inside Out الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 21.6 مليون دولار، وتقدم فيلم Hotel Transylvania 2 من المرتبة الخامسة الى الثالثة مع 21.6 مليون دولار، وتقدم الفيلم الصيني Goodbye Mr. Loser الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 35 مليون دولار، وبقي فيلم The Martian في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 58.1 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Sicario الى المرتبة الخامسة حيث جمع 7.5 مليون دولار، وصمد فيلم The Intern في المرتبة الرابعة مع 8.6 مليون دولار، ودخل فيلم Pan مباشرة في المرتبة الثالثة حيث جمع 15.3 مليون دولار، وبقي فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الثانية مع 20.4 مليون دولار، وصمد فيلم The Martian في المرتبة الأولى بعد أن حصد 37 مليون دولار.

في لبنان، عاد فيلم The Intern الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 4422 شخص، وتراجع فيلم Hotel Transylvania 2 الى المرتبة الرابعة مع 4531 مشاهد، ودخل فيلم Legend في المرتبة الثالثة حيث شاهده 5689 شخص، وتراجع الفيلم اللبناني "شي يوم رح فل" الى المرتبة الثانية مع 6131 مشاهد، ودخل فيلم The Martian مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11916 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Legend في المرتبة الخامسة حيث شاهده 14497 شخص، وتراجع فيلم The Walk الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 15982 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Hotel Transylvania 2 حيث شاهده 22866 شخص، ودخل فيلم Pan في المرتبة الثانية حيث شاهده 33463 شخص ودخل أيضاً فيلم The Martian مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 79045 شخص.

في مصر، دخل فيلم The Walk في المرتبة الرابعة حيث حصد مبلغ 592021 جنيه، ودخل أيضاً فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الرابعة مع 592301 جنيه، كما دخل فيلم Maze Runner: The Scorch Trials مباشرة في المرتبة الثالثة مع 757339 جنيه، وبقي فيلم "عيال حريفة" في المرتبة الثانية مع 970926 جنيه، وصمد فيلم "أهواك" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 3 مليون و 189494 جنيه.