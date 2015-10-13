بعد طلاقه عبد المنعم عمايري يبحث عن زوجة

بعد غياب لفترة قصيرة بعد اعلان انفصاله عن زوجته الفنانة أمل عرفة يعود النجم عبد المنعم عمايري لأستئناف عمله مجدداً من خلال بطولة المسلسل الكوميدي "سليمو وحريمو"؛ الذي انطلق تصويره في دمشق قبل أيّام. ويؤدي فيه عمايري دور كاتب سيناريو فاشل، يبحث عن زوجة يتطابق برجها مع برجه، ضمن سلسلةٍ من المفارقات الطريفة. العمل من تأليف وإنتاج وإخراج فادي غازي، ويضم على قائمة أبطاله أيضاً كلاً من: جيني إسبر، جمال العلي، غادة بشّور وآخرين سيحلون ضيوفاً على حلقات المسلسل. "سليمو وحريمو" هو ثالث مشاركات النجم السوري هذا الموسم بعد ثلاثية "لحظة صمت" من مسلسل "مدرسة الحب"، وحلوله ضيفاً على المسلسل الشامي "الخان"