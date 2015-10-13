لماذا وصف انتخاب فاليري أبو شقرا "مس ليبانون" بالمهزلة؟وما علاقة شقيقتها المريضة باللقب؟

على الرغم من الأصداء الإيجابية التي حصدتها سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان، وصف البعض ما حصل ليلة أمس في الحفل بالمهزلة أو بالفضيحة، وبأنها بالأساس لم تكن مسابقة، إذ أن الأسماء تسربت قبل أيام، وتم الإعلان في برنامج ET بالعربي عن اسم الملكة فاليري أيو شقرا ووصيفتيها قبل يومين من الحفل، فضلاً عن قيام بعض لصحافيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان النتيجة منذ الصباح الباكر، أي قبل ساعات من المباراة.

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بعد انتهاء المسابقة، تحدثت مقدمة الحفل ديما صادق إلى شقيقة فاليري المقعدة، وتمّ عرض الحوار، خلال نشرة "أل بي سي" الصباحية، فأكدت أنها كانت تتوقع فوز شقيقتها باللقب، وأنها رأتها "ملكة" في منامها مرتين.

ديما صادق التي اختصرت تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان بعشرين عاماً خلت، فإنها ربطت بذلك هذه المسابقة بتاريخ بدء المحطة، التي تعمل لحسابها، بتنظيمها، وقالت: "إنّ كل فتاة تحلم منذ عام 1995 بالتاج"، فأغفلت (صادق) تاريخاً طويلاً وحافلاً لهذه المسابقة الجمالية، التي بدأت في عام 1930 بفوز ليلى الزغبي، وفي عام 1935 بفوز سامية بارودي (كانت تحمل لقب ملكة جمال بيروت وملكة جمال سوريا)، وفي عام 1955 بفوز هنية بيضون. فهل يجوز لديما صادق و لـ"أل بي سي" شطب أسماء عشرات الملكات اللواتي حملن لقب "ملكة جمال لبنان"؟ وهل نسيت ديما و "أل بي سي" أن جورجينا رزق مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون في عام 1971 وفازت باللقب.

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أقيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان هذه السنة في كازينو لبنان، ونظّمته شركة "Vanilla production" لصاحبتها رولا سعد، وأحياه راغب علامة، الذي قدّم أغنيتين: "بوس العلم" و"أنا اسمي حبيبك". وضمّت لجنة التحكيم ممثّل وزارة السياحة ريشار فرعون، وملكة جمال لبنان لعام 2004 الممثّلة نادين نسيب نجيم، والنجم اللبناني الممثّل يوسف الخال، ومصمّم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، وملكة جمال فرنسا 2012Delphine Wespiser ، ورئيس بلدية "جبيل"، عاصمة السياحة العربيّة لعام 2016، زياد حوّاط، ورئيسة جمعيّة رودز فور لايف زينة القصّار قاسم، ورئيس تحرير صحيفة لوريان لو جور زيّاد مخّول، والمؤلّف الموسيقي ميشال فاضل.

14 فتاة تنافسن على اللقب، وعلى هدايا قيمة، من بينها شقة، بداية بمرورهن بثياب البحر، ثم بفساتين السهرة، التي حملت توقيع المصمم زهير مراد. وبعد تصفير العلامات، ووصول 5 مشتركات فقط إلى المرحلة النهائية، طرحت عليهن ديما صادق السؤال الموحد: "ما هي القضية التي يتبنينها وينزلن من أجلها إلى الشارع". وتفاوتت الأجوبة بين "الكليشيهات" وبين ما كان متوقعاً وما يشغل بال اللبنانيين في هذه المرحلة، وهو أزمة النفايات، وكانت إجابات سطحية وساذجة، كما يحصل في كلّ سنة، عندما تقع المتسابقات في فخّ السؤال الموحّد.

بدت ديما صادق متفاجئة، بل مصدومة، عندما أشارت إلى أن هناك متسابقتين، ستحملان لقب وصيفة أولى، وهما سينتيا صموئيل وجوسلين مصلح، نتيجة تعادل علاماتهما، أما سالي جريج، ملكة جمال لبنان لعام 2014، التي توجّت فاليري أبو شقرا، فكانت أبرز إنجازاتها على المستوى الشخصي خطوبتها ونيّتها الزواج بعد 12 يوماً؛ وذلك عندما سألتها ديما صادق عمّا تغيّر في حياتها خلال هذه السنة.

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