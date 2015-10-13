المستشار أحمد مكى يسدد 129 ألف جنيه قيمة أموال حصل عليها بدون وجه حق

سدد أحمد مكى، وزير العدل خلال فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى، 129 ألف جنيه، قيمة أموال حصل عليها بدون وجه حق، فى صورة مكافآت شهرية، تلقاها من الوزارة، تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات، دون أن يباشر أى عمل فعلى. واستمع المستشار أباظة إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفى وزارة العدل، المعنيين بكل الإجراءات المالية، والإدارية فى هذا الشأن. كان قاضى التحقيق، قد استدعى وزير العدل الأسبق للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه، إلا أنه لم يحضر، وأرسل شهادة مرضية. وانتدب المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة، للتحقيق مع أحمد مكى، وزير عدل حكومة جماعة الإخوان الإرهابية، بناءً على طلب النيابة العامة، لتقاضيه 129 ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أسند إليه المستشار أحمد سليمان، الذى تولى حقيبة وزارة العدل خلفاً له، مهام العمل فى لجنة فض المنازعات.