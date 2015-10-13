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فيديو لمدير مدرسة الخصوص يضرب طلابا بالشلوت لتظاهرهم بسبب اغتصاب زميلتهم

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فيديو لمدير مدرسة الخصوص يضرب طلابا بالشلوت لتظاهرهم بسبب اغتصاب زميلتهم فيديو لمدير مدرسة الخصوص يضرب طلابا بالشلوت لتظاهرهم بسبب اغتصاب زميلتهم
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، شاركت القارئة ندى جمال بمقطع لتعدى مدير مدرسة الخصوص للغات على الطلاب بالضرب المبرح بعد تظاهر الطلاب للمطالبة بعودة حق زميلتهم المغتصبة داخل المدرسة.
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وده مدير المدرسه وهو بيضرب العيال ????

Posted by HoDa Sayed on Monday, October 12, 2015

جدير بالذكر أن إحدى الطالبات بمدرسة الخصوص للغات تعرضت للاغتصاب الشديد على يد مجهول داخل المدرسة ولم يتم كشف الجانى حتى الآن.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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