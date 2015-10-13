فيديو لمدير مدرسة الخصوص يضرب طلابا بالشلوت لتظاهرهم بسبب اغتصاب زميلتهم

"> وده مدير المدرسه وهو بيضرب العيال ???? Posted by Posted by HoDa Sayed on Monday, October 12, 2015 استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، شاركت القارئة ندى جمال بمقطع فيديو لتعدى مدير مدرسة الخصوص للغات على الطلاب بالضرب المبرح بعد تظاهر الطلاب للمطالبة بعودة حق زميلتهم المغتصبة داخل المدرسة.

جدير بالذكر أن إحدى الطالبات بمدرسة الخصوص للغات تعرضت للاغتصاب الشديد على يد مجهول داخل المدرسة ولم يتم كشف الجانى حتى الآن.

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