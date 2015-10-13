شكرى يلتقى نظيره الجابونى لمناقشة سبل دعم فرص مصر فى عضوية مجلس الأمن

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى التقى على هامش زيارته الحالية لنيويورك مع وزير خارجية الجابون الذى يتواجد حاليًا فى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن حول المرأة والسلم والأمن.

وتركز اللقاء على الترشيح المصرى لعضوية مجلس الأمن والتأكيد على دعم الجابون لمصر فى التصويت المزمع عقده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير خارجية الجابون أكد دعم بلاده للترشيح المصرى وثقته فى أن مصر سوف تكون خير ممثل لأفريقيا وخير مدافع عن قضاياها وتحدياتها أمام مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الجابون سوف تترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الافريقى خلال العام القادم، وأنه من الأهمية أن تزداد عملية التنسيق والتعاون بين البلدين خلال عضوية كليهما فى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقى.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين مصر والجابون وأهمية تعزيزها فى كل المجالات، بالإضافة للإعداد لزيارة وزير خارجية الجابون إلى مصر الشهر المقبل.