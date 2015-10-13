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مؤتمر "فى حب مصر" بالغردقة يقف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة

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مؤتمر "فى حب مصر" بالغردقة يقف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة مؤتمر "فى حب مصر" بالغردقة يقف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة
انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الكبير لقائمة "فى حب " بمدينة الغردقة، لدعم محمد محمد عبد المقصود، مرشح القائمة فى انتخابات البرلمان.

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات قرآنية، ثم عَزْف السلام الوطنى، ووقف الحضور دقيقة حداد، على أرواح شهداء الجيش والشرطة.

وحضر المؤتمر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، واللواء هشام الشعينى، ممثل القبائل، ومرشح القائمة، بالإضافة إلى المئات من الأهالى، وعدد من مرشحى الدائرة الأولى بالبحر الأحمر، التى تضم الغردقة، وراس غارب.

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مصر 365

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