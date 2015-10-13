الخارجية: ارتفاع الوفيات فى حادث منى إلى 182 والمفقودون 53حالة

أعلن السفير عادل الألفى، القنصل العام في جدة، أن عدد حالات الوفاة حتى الأن جراء الحادث قد ارتفع إلى (182) حالة، بينما ظل عدد المفقودين كما هو (53) حالة، وعدد المصابين (10) حالات. هـذا، وستوالى القنصلية العامة حصر أعداد الوفيات والمفقودين والمصـابين، فضلا عن تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية الممكنة إلى ذوي الضحايا والمصابين.

وكانت القنصـلية العامة بجدة قد عقدت اجتماعاً مساء أمس بمكة المكرمة ضـم رئيس الجهاز التنفيذي للحج ورؤساء بعثات الحج النـوعية والبعثة الطبية وفريق عمل القنصـلية العامة لحصر ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتـوفين والمفقـودين والمصـابين من الحجاج المصريين والواردة من عدة مصادر.