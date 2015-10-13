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تداول صورة لتعليق أكياس قمامة بسيارة "هانى المسيرى".. ومصدر بالمحافظة ينفى

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تداول صورة لتعليق أكياس قمامة بسيارة "هانى المسيرى".. ومصدر بالمحافظة ينفى تداول صورة لتعليق أكياس قمامة بسيارة "هانى المسيرى".. ومصدر بالمحافظة ينفى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة سيارة قالوا إنها خاصة بهانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ومُعلقًا عليها أكياس قمامة، تعبيرًا عن غضب "الإسكندرانية" من تراكم القمامة بشوارع المحافظة.

فيما أكد مصدر مسئول بالمحافظة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الصورة السيارة المتداولة، شبيهة بسيارة المحافظ ولكنها ليست هى، مشيرًا إلى اختلاف الأرقام ولون الزجاج الخلفى.
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