العرابى بمؤتمر "فى حب مصر" بالغردقة:البرلمان فى أهمية الدستور و"الرئاسية"

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن الانتخابات البرلمانية استحقاق مهم ولا يقل أهمية عن الأول والثانى؛ الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، مؤكّدًا أن البرلمان المقبل سوف يعمل على نهضة حقيقية فى الدولة.

وأضاف العرابى خلال مؤتمر قائمة "فى حب مصر" بمدينة الغردقة بحضور الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وممثل قبائل الصعيد هشام الشعينى وعدد من قيادات القائمة إن الدبلوماسية المصرية بعد 30 يونيو حققت ما لم يتحقق لفترة كبيرة ماضية.

وأشار العرابى، إلى أن مصر أكدت قيادتها خارجيا بجدارة، موضّحًا أن البرلمان المُقْبِل سوف يناقش النشاط الرئيسى لمحافظة البحر الأحمر، لعودتها كما كانت عليه، كرائدة للمجال السياحى.

وحضر المؤتمر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، واللواء هشام الشعينى، ممثل القبائل، ومرشح القائمة، بالإضافة إلى المئات من الأهالى، وعدد من مرشحى الدائرة الأولى بالبحر الأحمر، التى تضم الغردقة، ورأس غارب.