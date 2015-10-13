مركز إعلام بسيون وكفر الزيات ينظم ندوة حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية

نظم مركز إعلام بسيون وكفر الزيات التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية موسعة تحت عنوان "حقوق المرأة والمشاركة السياسية" بالتعاون مع مركز خدمات التنمية "إحدى مؤسسات المجتمع المدنى" بقاعة مركز شباب بسيون .

بحضور عدد كبير من أعضاء نادى المرأة بمراكز الشباب ومدرسى وطلبة التربية والتعليم ومدرسات فصول محو الأمية وتعليم الكبار وعدد من الرائدات الريفيات وحاضر فيها كل من الدكتورمحمد عبد الله مغازى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور والدكتورة ميرفت محمد فايد الاستشارى بمركز خدمات التنمية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للتنمية والجودة، وفتحى الحشاش مدير عام إدارة شباب بسيون، وإدارها وليد جعفر مدير مركز إعلام بسيون وكفر الزيات تحت إشراف فاطمة الدمرداش رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

وأكد المحاضرون أن المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها وتكمن أهميته فى أنها تمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية وأنها تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، يجعلها متساوية مع الرجل ويمكنها من القضاء شيئًا فشيئًا على التمييز ضدها، ومن معوقات ذلك أن الثقافة العامة في المجتمع تهبط من حماس المرأة وتشارك بالنسبة الأكبر في تدهور دورها ومشاركتها السياسية، بالإضافة إلى وجود فجوة بين القانون والتطبيق حيث إن الحقوق مكتوبة ومعلنة ولا يمارسها أحد وإن مارسها البعض تكون ممارسة تفتقر إلى دعم اجتماعى فلا يوجد لدى الغالبية من الرجال والنساء أية ثقافة سياسية تمكنهم من فهم حقوق المرأة ولذلك لا يمكن للقانون وحده أن يحدث تغييرًا إلا إذا كان هناك وعى حقيقى من غالبية المواطنين بحقوق النساء فى نهضة المجتمع.

وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها ضرورة توعية المرأة أكثر بأهمية دورها وتغيير فكرة المجتمع الذكورى الذى لا يعطى المناصب القيادية إلا للرجال، تعديل ظروف وأوضاع المرأة لأنها تتحمل مسئوليات أكثر من الرجل، تأكيد أهمية المشاركة السياسية وتفعيل دورها فى المؤسسات المختلفة، توفير دورات وبرامج للتأهيل السياسى للمرأة مع التركيز على الحكم المحلى، إقرار حصة محددة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية أسوة بمجلس النواب، تفعيل دور الإعلام فى تبنى حملات تغيير الأنماط الثقافية الجامدة المعوقة للمشاركة السياسية للمرأة.



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