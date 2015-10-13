بيان لمديرية التعليم بكفر الشيخ: لا صحة لتسمم 3 طلاب بمدرسة المتفوقين

أكد مصطفى العافى وكيل إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم، أصدرت بيانا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنه لا صحة لما تردد عن إصابة 3 طلاب من طلاب مدرسة المتفوقين الدولية بمدينة كفر الشيخ بحالات تسمم، لتناولهم الطعام داخل فندق المدرسة الثانوية الفندقية، الذى يقيم فيه طلاب المدرسة بصفة مؤقتة، لحين استكمال الفندق الخاص بهم المجاور للمدرسة.

وقال العافى، إن وكيلة الوزارة أضافت فى البيان أن ماحدث أن أحد الطلاب أصيب بحالة إسهال، لتناوله عبوة عصير اشتراها من أحد المحال بالمدينة.

وأضاف العافى، أن وكيلة الوزارة طالبت فى بيانها وسائل الإعلام تحرى الدقة، وعدم نشر أخبار قد تؤدى لآثار سلبية، خاصة أن المدرسة من المدارس المتميزة.