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محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة لمعرفة أسباب حادث القصير والنيابة تصرح بالدفن

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محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة لمعرفة أسباب حادث القصير والنيابة تصرح بالدفن محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة لمعرفة أسباب حادث القصير والنيابة تصرح بالدفن
أمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة فنية من إدارة مرور المحافظة برئاسة اللواء هشام كمال الدين مدير مرور البحر الأحمر لفحص ومعرفة أسباب حادث القصير الذى أودى بحياة 5 وإصابة 10 آخرين جميعهم طلاب ثانوى.

وأمرت نيابة القصير الجزئية بدفن جثث 5 طلاب ثانوى بعد أن لقوا مصرعهم فى الحادث جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير قفط وأصيب خلالها 12 آخرين.

وأكدت النيابة على انتداب لجنة فنية من المرور لبيان سبب وقوع الحادث والذى قامت بشأنها بمعاينة أولية لمكان الحادث.

ومن جانبه أعلن اللواء هشام كمال مدير إدارة مرور البحر الأحمر أن إدارة المرور قامت بالفعل بمعاينة أولية وتبين من خلالها أن انقلاب السيارة بسبب انفجار فى إحدى إطار السيارة الأمامية.

وكان قد شهدت طريق القصير قفط حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 لقى خلالها 5 طلاب ثانوى مصرعهم وإصابة 12 آخرين بينهم حالات حرجة نقلتهم على الفور لمستشفى القصير المركزى 8 سيارات إسعاف.

وتبين بعد ذلك أن الطلاب كانوا فى طريقهم لمحافظة قنا لتقديم واجب العزاء لأحد زملائهم فى وفاة والده.

وانتقل لمستشفى القصير المركزى قيادات محافظة البحر الأحمر وعلى رأسهم اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر واللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير.

كما شهدت المستشفى تكدس عدد كبير من أهالى المدينة والمصابين والمتوفين للاطمئنان على المصابين وإنهاء إجراءات دفن المتوفين.

فيما طالب أهالى مدينة القصير المسئولين ومجلس الوزراء ووزير النقل التدخل والنظر لطريق الموت كما أطلقوا عليه طريق القصير قفط حيث إن أغلى الحوادث المأساوية المريرة تحدث على ذلك الطريق الذى يعانى من أغلب مقاومات العمل كطريق آخر.

كما طالبوا بإجراء تحليل مخدرات للسائق المصاب خوفا من تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة.

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مصر 365