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صحة شمال سيناء تعلن استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانى

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صحة شمال سيناء تعلن استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانى صحة شمال سيناء تعلن استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانى
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم عن استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة الألمانى فى الفترة من 31/10/2015 لمدة 3 أسابيع لجميع الأطفال المصريين والأجانب.

وأشارت المديرية فى بيانها الذى تم تعميمه على كل المديريات الخدمية ومجالس المدن والمساجد والمدارس إلى أن التطعيم مجانا، ويتضمن نصف سنتيمتر حقنا تحت الجلد بواسطة ممرضات مدربات بالمراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس الابتدائية والحضانات ويشمل سن من 9 أشهر إلى 10 سنوات.

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مصر 365