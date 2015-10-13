مرسى سياحى عالمى بالأقصر يضم 280 فندقاً عائماً

انتهى محافظ الاقصر محمد بدر من تحديد الموقع الجديد لإقامة أكبر مرسي سياحي عالمي بالمحافظة، والذي يضم 280 فندقا عائما، علي أراض صحراوية ملكا للدولة شمال المحافظة.

وقال مدير عام الاستثمار بالمحافظة نوبي سيد، إن المحافظ راعى خلال اختياره لموقع المشروع أن يكون قريبا من المزارات الأثرية بالمحافظة، وأن يكون علي أراض ملك للدولة وغير زراعية، مشيرا إلى أن الإدارة بالمحافظة انتهت أيضا من وضع المخططات المبدئية للمشروع للعرض علي المحافظ.

وأضاف مدير عام الاستثمار بالمحافظة أن هذا المشروع سيتيح للحكومة فرص تطوير منطقة الشمال .. مشيرا إلى وجود خطط لامتداد المشروع في المستقبل ليسع أعداد أكبر من الفنادق السياحية العائمة، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة توسعا في المشروعات الاستثمارية السياحية والزراعية والصناعية، في إطار خطة المحافظة لخلق مصادر رزق للمواطنين بعيدا عن السياحة التي تأثرت سلبيا بعد ثورة 25 يناير.

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