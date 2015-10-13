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إغماءات طالبات مدرسة إعدادية بأسيوط نتيجة استنشاق أدخنة حرق مخلفات زراعية

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إغماءات طالبات مدرسة إعدادية بأسيوط نتيجة استنشاق أدخنة حرق مخلفات زراعية إغماءات طالبات مدرسة إعدادية بأسيوط نتيجة استنشاق أدخنة حرق مخلفات زراعية
تسبب تطاير الأدخنة الكثيفة من حرق مخلفات زراعات الذرة الشامية والصفراء الناتج عن عملية جمع المحصول بالأراضى الزراعية الواقعة خلف مدرسة مدرسة أبنوب الإعدادية للبنات فى مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى إصابة طالبات المدرسة بحالات اختناق نتيجة استنشاق الطالبات للأدخنة.

وأغمى على عدد من طالبات المدرسة والمدارس المحيطة، الأمر الذى استدعى مدراء المدارس بطلب سيارات الإسعاف ونقلهن إلى مستشفى أبنوب المركزى لتلقى العلاج اللازم وجارى إسعافهن.

وفى السياق ذاته استدعت إدارة المدرسة سيارات المطافئ للسيطرة على حرائق أكوام البوص وتنبيه المزارعين بعدم تكرار حرق مخلفات المحصول والتخلص منه بطرق أخرى.
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