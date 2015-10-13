بالصور.. الإسماعيلية تكرم الحاصلين على ميداليات بالألعاب الإفريقية

كرم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اللاعبين المتميزين أعضاء نادى المؤسسة الرياضية العسكرية الذين حصلوا على 16 ميدالية متنوعة منهم 9 ذهبيات فى دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو 2015، والتى أقيمت فى الفترة من 4 – 19 سبتمبر الماضى، وذلك فى ألعاب التايكوندو والملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة.

حضر التكريم السكرتير المساعد للمحافظة اللواء محسن حلمى، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى بالمحافظة، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وحصلت اللاعبة رضوى رضا عبد القادر على الميالية الذهبية فى التايكوندو ميزان 57 ك، كما حصلت اللاعبة سارة سمير السيد على 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال وزن 69 كجم واللاعبة بسمة عماد جودة على ذهبية رفع الأثقال وزن 53 كجم، واللاعب رجب عبد الحى إبراهيم على ذهبية رفع الأثقال وزن 77 كجم، واللاعب رجب عبد الحى سعد على 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال وزن 85 كجم، واستطاع اللاعب تحقيق رقم إفريقى جديد.

وحصل كل من بسمة عماد جودة (رفع أثقال) ومصطفى عاطف أحمد على 4 ميداليات فضية فى نفس البطولة.

وحصل اللاعب هشام يحيى محمود على برونزية الملاكمة وزن 51 كجم، واللاعبة حبيبة طارق فتحى برونزية المصارعة وزن 53 كجم.

فى سياق متصل تم تكريم عدد من الإداريين منهم العقيد محمد مصطفى أمين مصطفى مدير عام المدرسة ورئيس مجلس إدارة النادى والعقيد هانى محمود شيخون مدير النشاط الرياضى بالنادى والعقيد إبراهيم حسن الخولى نائب رئيس الجهاز الفنى لاتحاد رفع الأثقال والعقيد محمد صالح كامل على المدير التنفيذى للنادى، وقد تم تسليم الدروع وشهادات التقدير والهدايا العينية للمكرمين.



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