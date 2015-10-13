في_القمة – اختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركة إيفونا وربيعة وشريف حازم أمام الزمالك

غاب لاعبو الأهلي رامي ربيعة وشريف حازم وماليك إيفونا عن مران الفريق الذي أقيم يوم الثلاثاء في إطار الاستعدادات لملاقاة الزمالك في كأس السوبر.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل بملعب هزاع بن زايدن على لقب كأس السوبر المصري في افتتاح الموسم الكروي الجديد.

وكان زيزو قد حرص في المران الأول على تخصيص فقرة لركلات الجزاء تدريب عليها اللاعبين (طالع التفاصيل).

وجاء غياب ربيعة وحازم عن المران بسبب شكوى الأول من إجهاد عام والثاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وتحدث خالد محمود طبيب الفريق عن إصابة الثنائي قائلا:"سيتم عمل اختبار طبي للثنائي يوم الأربعاء لتحديد إمكانية لحاقهما بالمباراة".

واستدرك"لكن بشكل عام فرص الثنائي في اللحاق بالمباراة كبيرة".

في الوقت ذاته سوف يخضع ماليك إيفونا مهاجم الفريق لاختبار طبي أيضا يوم الأربعاء لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة بعد غيابه عن المران.

وجاء غياب إيفونا عن المران بسبب تأخر الطائرة التي كانت تقله من بلجيكا للإمارات حيث كان يتواجد مع منتخب الجابون للمشاركة في مباريات ودية.