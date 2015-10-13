في_القمة – زيزو يفتح مران الأهلي يوم الأربعاء للجماهير.. ويعقد مؤتمرا صحفيا

قرر عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي فتح جزء من مران الفريق الأساسي يوم الأربعاء أمام الجماهير ووسائل الإعلام لحضوره وذلك استعدادا للقاء الزمالك.

وكان زيزو قد قرر إغلاق مران يوم الثلاثاء للحفاظ على تركيز لاعبيه في أول تدريباتهم في الإمارات استعدادا للقمة (طالع التفاصيل).

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم الخميس بملعب هزاع بن زايد في كأس السوبر المصري في افتتاح الموسم الكروي الجديد.

وخصص زيزو جزء من مران الأهلي الأول يوم الثلاثاء للتدرب على ركلات الجزاء (طالع التفاصيل).

هذا في الوقت الذي يخضع فيه ثلاثي الفريق لاختبار طبي يوم الأربعاء لتحديد إمكانية لحاقهم بالمباراة (طالع التفاصيل).

وحرصت جماهير الأهلي الالتفاف حول حافلة الفريق عقب نهاية مران الثلاثاء ورددت العديد من الهتافات التي طالبت فيها زيزو واللاعبين بالفوز بالسوبر.

وفي نفس السياق يعقد زيزو مؤتمرا صحفيا في العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة للتحدث عن آخر استعدادات الأهلي للقمة.