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تشكيل #في_القمة – طارق مصطفى لـ في الجول: عن تبديل واحد في الأهلي والزمالك ' مفاجأة '

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تشكيل #في_القمة – طارق مصطفى لـ في الجول: عن تبديل واحد في الأهلي والزمالك ' مفاجأة ' تشكيل #في_القمة – طارق مصطفى لـ في الجول: عن تبديل واحد في الأهلي والزمالك ' مفاجأة '

يؤمن طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق أن على جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض ونظيره في الأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" إجراء تبديل في تشكيلة كل منهما قبل القمة.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وتحدث لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا:"أعرف بأن فيريرا لن يغير من طريقة لعبه أمام الأهلي".

واستدرك"لكن لو كنت مكانه لأجريت تبديلا واحدا في التشكيل وهو الدفع بإبراهيم عبد الخالق بدلا من معروف يوسف".

أما بالنسبة للأهلي فيرى طارق مصطفى أن الدفع برامي ربيعة في خط الدفاع بدلا من محمد نجيب سيكون هو الاختيار الأنسب لزيزو في القمة.

وجاء تشكيل الزمالك بالنسبة لطارق مصطفى كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد توفيق- علي جبر- محمد كوفي- حمادة طلبة

في الوسط: طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- عمر جابر

في الهجوم: أيمن حفني- باسم مرسي- كهربا

أما بالنسبة لتشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- سعد سمير- رامي ربيعة- حسين السيد

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي- مؤمن زكريا- عبد الله السعيد- رمضان صبحي

في الهجوم: ماليك إيفونا

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