أخصائي نفسي يحرض طلاب مدرسة ببورسعيد على التظاهر والمدير يعتدي عليه بالضرب

قام مدير مدرسة مجمع على سليمان الإعدادية ببورسعيد بالتعدي على أخصائي نفسي بالضرب، وذلك بعد أن حرض الثاني الطلاب على التظاهر أمام المدرسة.

قرر الدكتور الهلالى الشربينى -وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى- إحالة كل من مدير المدرسة، والأخصائي نفسى بنفس المدرسة إلى التحقيق بالشئون القانونية.

ومن جانبها أكدت فاتن صالح مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أنه تم استبعاد المذكورين من العملية التعليمية لحين انتهاء التحقيق معهما، مشيرة إلى أنه تم تكليف لجنة مشكلة من المديرية للإشراف على المدرسة حرصا على انتظام العملية التعليمية بها.

ومن جانب آخر قرر الوزير إحالة معلمة الكيمياء بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية للتحقيق، وذلك لقيام المذكورة بالتعدى على أحد الطلاب بالصف الأول الثانوى بالضرب “بخرطوم الكهرباء”.