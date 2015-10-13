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«الخارجية»: ارتفاع عدد ضحايا حادث «تدافع منى» إلى 182 حالة

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«الخارجية»: ارتفاع عدد ضحايا حادث «تدافع منى» إلى 182 حالة «الخارجية»: ارتفاع عدد ضحايا حادث «تدافع منى» إلى 182 حالة

أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية،  بيانًا، أعلنت فيه أن القنصلية العامة لدى جدة واصلت جهودها فى متابعة أخر تطورات حادث التدافع في منى، من خلال غـرفة عمليات القنصلية العامة وفريق عـملها بمكة المكرمة على مدار الساعة، حيث عقدت القنصلية العامة اجتماعاً بمكة المكرمة ضـم رئيس الجهاز التنفيذي للحج ورؤساء بعثات الحج النـوعية والبعثة الطبية وفريق عمل القنصـلية العامة لحصر ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتـوفين والمفقـودين والمصـابين من الحجاج المصريين والواردة من عدة مصادر.

وأعلن السفير عادل الألفي، القنصل العام في جدة، أن عدد حالات الوفاة حتى الأن جراء الحادث قد ارتفع إلى (182) حالة، بينما ظل عدد المفقودين كما هو (53) حالة، وعدد المصابين (10) حالات.

وتوالى القنصلية العامة حصر أعداد الوفيات والمفقودين والمصـابين، فضلا عن تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية الممكنة إلى ذوي الضحايا والمصابين.

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