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إخلاء سبيل حاتم فهمي بكفالة 50 ألف جنيه في "الاحتيال عبر الإنترنت".. والنيابة تستأنف غدا

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إخلاء سبيل حاتم فهمي بكفالة 50 ألف جنيه في "الاحتيال عبر الإنترنت".. والنيابة تستأنف غدا إخلاء سبيل حاتم فهمي بكفالة 50 ألف جنيه في "الاحتيال عبر الإنترنت".. والنيابة تستأنف غدا

كتب : هيثم البرعى منذ 41 دقيقة

أخلى المستشار شريف حسنى رئيس محكمة جنح مستأنف المطرية، سبيل المطرب حاتم فهمى بكفالة 50 ألف جنيه، فى قضية الاحتيال عبر التسويق الإلكترونى، وقررت النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء السبيل، وحددت المحكمة جلسة غد لنظر الاستئناف.

كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أصدر قرارًا بمنع التصرف مؤقتًا فى أرصدة الشركات التى يساهم فيها كل من المطرب حاتم فهمى، وأيمن فوكية شكر الله، وأكرم جمال زاخر، وسامى رشاد سيحة، وسامح مكرم حنا، ومراد زكريا عزيز، ومراد وحيد الدين محمد، وأحمد عبد الفتاح، وسامر محمد عوض، وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين أمر المنع من التصرف فى الأموال الخاص بالمطرب حاتم فهمى وشركائه إلى المحكمة الاقتصادية استجابة لطلب النيابة، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر شركة "جلوبال للتسويق الإلكتروني".

كان قاضي المعارضات بجنح الشئون المالية والتجارية أخلى سبيل المطرب حاتم فهمي و3 متهمين آخرين، بكفالة مليون جنيه لكل منهم، وحبس المتهم الخامس أيمن شكر الله 15 يوما، فى واقعة النصب الإلكتروني، بينما عجز المتهم عن سداد الكفالة.

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