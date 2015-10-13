مارادونا يقبل منصب بمنظمة غير حكومية عُرض عليه من ملكة إنجلترا

(إفي): قبل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا منصب المدير العام لفرع مؤسسة (فوتبول يونايتي) في أمريكا اللاتينية والذي عرضته عليه ملكة إنجلترا اليزابيث الثانية.

وقال مارادونا في مقطع فيديو نشره على صفحته بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية "أنا دييجو أرماندو مارادونا أرغب في تحية جلالتكم والبرلمان الإنجليزي وإبلاغ سيادتكم بأنني أقبل بكل حب المهمة التي كلفتموني بها في فرع مؤسستكم بأمريكا اللاتينية".

وأضاف اللاعب المعتزل "فلتشعروا بالهدوء، فتية أمريكا اللاتينية سيكونون تحت رعاية جيدة معي، أشكركم كثيرا على ثقتكم لأنني أمين وليس للفاسدين أي مكان معي".

وعرض الفيديو الذي كان يحمل عنوان (شكرا لملكة إنجلترا على هذه اللحظة) في البرلمان الإنجليزي أيضا.

وأكمل مارادونا "أنا أرغب فيما هو أفضل لهؤلاء الفتية، سنحاول رسم الابتسامة على وجوههم، وهذا الأمر سيكون جائزتنا، هنا لن يوجد فساد، هذا أمر يمكنني تأكيده".

يشار إلى إن (فوتبول فور يونيتي) تساعد الأطفال في كل أنحاء العالم بدعم من عدة دول والتاج البريطاني والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).