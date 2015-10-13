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بالصور .. مظاهرات كتالونية لحماية وحدة أسبانيا ورفض الانفصال

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قالت صحيفة 20 مينوتوس الأسبانية إنه تجمع مايقرب 4500 شخص فى ساحة كتالونيا وسط مدينة برشلونة أمس الاثنين 12 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطنى الإسبانى، ودعوا إلى حماية وحدة أسبانيا الوطنية وهتفوا ضد حركة انفصالى كتالونيا.

ورفع المتظاهرون أعلام أسبانية وشعارا مؤيدا لفكرة بقاء كاتالونيا أحد أقاليم إسبانيا، وتفاجأ العديد من هذه المظاهرة التى تؤيد وحدة اسبانيا فى العيد الوطنى الاسبانى فى الوقت الذى يصمم فيه الرئيس الكتالونى أرتور ماس ومعه الاحزاب الانفصالية على الاستقلال عن اسبانيا.

وحضر المظاهرات الزعيم الشعبى كازفييه جارثيا البيول فى مدينة برشلونة، ورئيس التجديد الكتالومى كليمينتى بولو الذى دافع عن شرعية الدستور الاسبانى، وضد الانقلاب الذى يهدف إلى كسر وحدة اسبانيا.

ويذكر أن الأحزاب الداعمة للحركة الانفصالية حصلت على أغلبية فى برلمان اللإقليم بعد الانتخابات المحلية في سبتمبر الماضى، وجرت الاحتفالات باليوم الوطنى الإسبانى كل عام تكريما لوصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا.

مظاهرات كتالونية لحماية وحدة اسبانيا ورفض الانفصال -اليوم السابع -10 -2015
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مظاهرات كتالونية لحماية وحدة اسبانيا ورفض الانفصال

4500 كتالونى يدعموا وحدة اسبانيا -اليوم السابع -10 -2015
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4500 كتالونى يدعموا وحدة اسبانيا

اسبانيا تحتفل بالعيد الوطنى 12 اكتوبر -اليوم السابع -10 -2015
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اسبانيا تحتفل بالعيد الوطنى 12 اكتوبر

رئيس كتالونيا يتغيب عن احتفالات اسبانيا بالعيد الوطنى -اليوم السابع -10 -2015
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رئيس كتالونيا يتغيب عن احتفالات اسبانيا بالعيد الوطنى

المتظاهريين يرفعون الاعلام الكتالونية -اليوم السابع -10 -2015
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المتظاهريين يرفعون الاعلام الكتالونية

الأحزاب الداعمة للحركة الانفصالية حصلت على أغلبية فى برلمان اللإقليم بعد الانتخابات -اليوم السابع -10 -2015
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الأحزاب الداعمة للحركة الانفصالية حصلت على أغلبية فى برلمان اللإقليم بعد الانتخابات


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