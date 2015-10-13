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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى أحد شهدائها بمدينة بيت لحم

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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى أحد شهدائها بمدينة بيت لحم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى أحد شهدائها بمدينة بيت لحم
نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمزيد من الفخر والاعتزاز، معتز زواهرة 27 عاماً من مخيم الدهيشة، والذي استشهد اليوم الثلاثاء، أثناء إلقائه زجاجة مولوتوف على الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات الدائرة فى قبة راحيل شمال بيت لحم.

وتقدمت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، إلى عائلة الزواهرة المناضلة، والأسير غسان شقيق الشهيد بخالص العزاء، فإنها تعاهدهم وكل الشهداء على الاستمرار بنهج المقاومة، وتصعيدها ضد الاحتلال الإسرائيلى جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال الإسرائيلى عن كامل الأرض الفلسطينية.

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