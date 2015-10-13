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طلاب بالمجمع الطبى بالإسكندرية يحرقون على إسرائيل بجامعة الإسكندرية

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طلاب بالمجمع الطبى بالإسكندرية يحرقون على إسرائيل بجامعة الإسكندرية طلاب بالمجمع الطبى بالإسكندرية يحرقون على إسرائيل بجامعة الإسكندرية
تظاهر طلاب المجمع الطبى، اليوم، بالحرم الجامعى بجامعة الإسكندرية، ورفعوا أعلام فلسطين مطالبين بتدخل جامعة الدول العربية لإنقاذ الشعب الفلسطينى، وأحرقوا علم إسرائيل فى نهاية المسيرة.

وحمل الطلاب صور شهداء فلسطين فى الفترة الأخيرة ولافتات مكتوب عليها " انقذوا المسجد الأقصى، " انقذوا فلسطين"،" "ندعم الانتفاضة الفلسطينية الثالثة".

كما نظم العشرات من طلاب الإخوان بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية تظاهرات بالألعاب النارية حاملين شعارات رابعة وصور الطلاب المقبوض عليهم من جامعة الإسكندرية.

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