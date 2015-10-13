القبض على كشاف بشركة كهرباء جنوب الدلتا سرق عدادات المنازل

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الزيات من إلقاء القبض على كشاف بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع كفر الزيات، وهروب آخر، بقد قيامهما بسرقة العدادات من المنازل غير المتواجد أصحابها فيها وبيعها وتركيبها لأصحاب المباني المخالفة بمبلغ ألفى جنيه لكل عداد.

كان العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات قد تلقى 30 بلاغا بسرقة عدادات منازلهم فى أوقات عدم تواجدهم بمنازلهم على الفور تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة قرر على الفور تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى ببسيون وكفر الزيات والرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز تم وضع خطة بحث للتوصل للمتهمين.

وتبين من التحريات قيام محمد أحمد عمارة غنيم ومحمد ياقوت "هارب" كشافان قراءة عدادات بكهرباء كفر الزيات ويقومان بالتردد على المنازل لقراءة العدادات وكانا يتابعان العدادات غير متواجد أصحابها وقيامهما بالاتفاق مع عدد من أصحاب المباني المخالفة لتركيب عدادات لهم مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين ألفى جنية وألفين ونصف ويقومان بإثبات العدادات المسروقة، بأسماء المخالفين فى سجلات الشركة وبفحص البلاغات تبين قيام الكشافين بسرقة 30 عداد تم القبض على المتهم الأول واعترف تفصيليا بارتكاب الوقائع هو وزميلة الهارب تحرر المحضر 47062 جنح كفر الزيات تم إخطار النيابة العامة التي قررت حبس المتهم الاول 15 يوما وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى.