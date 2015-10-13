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محافظة الأقصر تزيل أسوار مخالفة بشارع منشأة العمارى الرئيسى

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محافظة الأقصر تزيل أسوار مخالفة بشارع منشأة العمارى الرئيسى محافظة الأقصر تزيل أسوار مخالفة بشارع منشأة العمارى الرئيسى
نجحت أجهزة حى المطار بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إزالة فورية لبناء أسوار مخالفة بدون ترخيص على مساحة 300م، كما أزيلت أشجار نخيل بمحاذاة الأسوار المخالفة من الناحية الشرقية لشارع منشأة العمارى الرئيسى، حيث قام صاحبه بالبناء متعديًا بالمخالفة على خطوط التنظيم وأعلى خطوط الكهرباء.

وأكد محمد فوزى رئيس حى المطار، أنه فور رصد المخالفة البنائية فى المهد تم تشكيل حملة مكبرة بمشاركة إدارات الحى المعنية مدعومة بلوادر ومعدات الحى، لتنفيذ قرار الإزالة للأسوار وأشجار النخيل حتى لا تكون عقبة فى تمهيد الشارع بالطبقة الأسفلتية وتعطيل الحركة المرورية.

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مصر 365