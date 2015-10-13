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رئيس اتحاد الغرف التجارية: تنفيذ 8 مشروعات بالإسكندرية بـ250 مليون جنيه

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رئيس اتحاد الغرف التجارية: تنفيذ 8 مشروعات بالإسكندرية بـ250 مليون جنيه رئيس اتحاد الغرف التجارية: تنفيذ 8 مشروعات بالإسكندرية بـ250 مليون جنيه
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، إنه تم البدء فى الخطوات العملية لتنفيذ 8 مشروعات إقليمية للنهوض بمحافظة الإسكندرية فى شتى المجالات التنموية وذلك فى إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية .

وأضاف الوكيل فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور ياسر المناويشى عضو مجلس إدارة الغرفة، ظهر اليوم فى المؤتمر الإقليمى لدعم سلاسل الإمداد فى إنتاج وصناعة الألبان ، أن التحالفات التى نسقها التحالف الأورومتوسطى بقيادة اتحاد غرف البحر الأبيض الإسكامى والذى يجمع أكثر من 500 غرفة تجارية مطلة على البحر الأبيض، تلقت أكثر من 3000 دراسة مبدأية لمشاريع وتم اختيار 50 مشروعا للتقدم بالدراسة التفصيلية وبعد التقييم النهائى تم اختيار أفضل 19 مشروعا منهم 8 مشروعات بالإسكندرية بميزانية إجمالية 250 مليون جنيه.

وشدد الوكيل على أن هذا النجاح بدعم كامل من وزارة التعاون الدولى المصرية والتى تشارك فى اللجنة العليا بالبرنامج ومحافظة الإسكندرية التى وفرت المعلومات اللازمة لإعداد المشروعات التفصيلية .

وأوضح الوكيل أن هذه المشروعات تغطى تطوير التراث السياحى والتاريخى وتنمية التعاون فى مجال السياحة من خلال خلق وتسويق منتج سياحى جديد يعتمد على التراث الإقليمى للإسكندرية ويدعم صناعتها الحرفية من خلال مشروعين وآخر يغطى تقنية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وينفذ مشروعات تجريبية اقتصادية قابلة لإعادة التطبيق، واثنان لتطوير الصناعات الغذائية المتوسطة التقليدية وتنمية صادراتها.

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مصر 365