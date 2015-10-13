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إطلاق فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارة شباب العريش الرياضية

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إطلاق فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارة شباب العريش الرياضية إطلاق فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارة شباب العريش الرياضية
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان لها مساء اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية وثقل مهارات العاملين بإدارة شباب العريش.

وجاء فى البيان: "فى إطار سياسة توجيهات الدولة فى تحسين الأداء الوظيفى للعاملين بالدولة وذلك لمواكبة تطوير المجتمع المدنى تنظم مديرية الشاب والرياضة فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية وثقل مهارات العاملين بإدارة شباب العريش وذلك يوم السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع لمدة شهر ونصف وسيبدأ البرنامج من يوم السبت الموافق 17/10/2015 بمركز إعداد القادة.

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