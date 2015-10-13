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جمعية "أيادينا" والصندوق الاجتماعى يحتفلان بمحو أمية ألف شخص بالمنيا

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جمعية "أيادينا" والصندوق الاجتماعى يحتفلان بمحو أمية ألف شخص بالمنيا جمعية "أيادينا" والصندوق الاجتماعى يحتفلان بمحو أمية ألف شخص بالمنيا
احتفلت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا بختام مشروع تشغيل الشباب فى مبادرات محو الأمية والتعليم الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث نجحت الجمعية فى محو أمية 1141 أميّا بقرى المحافظة متجاوزة المستهدف تحقيقه والذى كان مقدر بألف أمىّ.

وقالت مارية نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أيادينا إن الجمعية نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى تجاوز العدد المستهدف من الأميين، عقب الجهود التى بذلها المعلمين فى المشروع منذ بدء عملية التدريب وحتى فتح الفصول وإقناع الأميين بالمشاركة فى الفصول.

وإضافت مارية نعيم أن مدة العمل كانت على مدار 18 شهرا وإتاحة عدد 84 فرصة عمل للشباب، حيث قامت الجمعية بفتح الفصول بمجلس قروى نزلة حسين شرق النيل بمدينة المنيا، وهى من المناطق التى ترتفع بها نسبة الأمية ثم تم البدء فى إقناع الأميين للمشاركة فى الفصول للقضاء على أميتهم، مشيرة إلى أن المجهودات لم تقتصر على عمليات التعلم فقط لكنها امتدت لتشمل تدريبات حرفية ومهنية للدارسين.

وقالت فايزة الطهناوى، مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعى، إن الصندوق الاجتماعى يبذل مجهودات ضخمة من أجل توفير فرص العمل للشباب ضمن مشروعات كثيفة العمالة، والتى يكون لها أكثر من ميزة فهى تفيد المجتمع وترتقى بمستوى الخدمات داخله، كذلك تتيح فرص عمل للشباب.

وقالت الطهناوى إن مشروع تشغيل الشباب فى مبادرات محو الأمية يتم تنفيذه فى العديد من القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم الصندوق بمتابعة دورية لمستوى الأداء للتأكد من تحقيق المستهدف.

وقال العميد وائل الصيفى، رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، إن الهيئة تنسق مع كل الجهات الحكومية والأهلية من أجل تقليل معدلات الأمية بالمحافظة، خاصة فى القرى كما تبذل مجهودات عدة للقضاء على الموروثات الثقافية الخاطئة التى تؤدى الى أمتناع العديدين من الانتظام فى فصول محو الأمية.

وعلى هامش الاحتفالية تم تنظيم معرض للمنتجات الحرفية واليدوية والصناعات الغذائية، والذى يمثل نتاج ما تعلمه الدارسون بجانب محو أميتهم كما تم منح شيكات إلى 50 معلما من الذين نجحوا فى تحقيق نتائج متميزة فى فصول محو الأمية طبقا لعدد الناجحين من الدارسين.

كما تم تكريم الشركاء من الصندوق الاجتماعى والشئون الاجتماعية وهيئة محو الأمية، وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات محو الأمية للناجحين.

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مصر 365