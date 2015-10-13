«شكري» يشارك بجلسة مجلس الأمن الوزارية حول «المرأة والسلم والأمن»

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، فى الجلسة التى عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري بشأن المرأة والسلم والأمن فى إطار المراجعة الدورية للمجلس لموقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر عام 2000 بشأن المرأة والسلم والأمن”.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد فى بيانه أمام المجلس على محورية دور المرأة فى أوضاع السلم والأمن وحالات الخرب والنزاعات على حد سواء، وأهمية توفير الحماية للمرأة ضد مخاطر الإرهاب فى أوقات السلم وليس فقط أوقات الحرب، حيث ان التهديد الذى يمثله الإرهاب لا يقل خطورة ودمارا وأضرارا بالمرأة عن مخاطر النزاعات المسلحة، بالإضافة الى الإشارة أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التى وضعت قرار مجلس الأمن رقم 1325 موضع التنفيذ، وذلك من خلال صياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ القرار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد فى بيانه أيضا على أهمية إيلاء مجلس الأمن المزيد من الاهتمام بأوضاع المرأة تحت نيران الاحتلال الأجنبى تناول ايضا الدور الهام الذى يضطلع به مركز القاهرة الاقليمى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام فى أفريقيا، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية عديدة للمرأة ودورها فى مجال حفظ السلام. كما أكد شكرى فى كلمته على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول وتشريعاتها الوطنية عن تقييم مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمرأة والسلم والأمن.