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هانى المسيرى: ما حدث لإتيليه الإسكندرية غير قانونى وتم احتجاز المعتدى

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هانى المسيرى: ما حدث لإتيليه الإسكندرية غير قانونى وتم احتجاز المعتدى هانى المسيرى: ما حدث لإتيليه الإسكندرية غير قانونى وتم احتجاز المعتدى
قال الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية: إن ما حدث فى إتيليه الإسكندرية هو اعتداء غير قانونى من قبل أحد الأشخاص وقام بمهاجمة الحديقة الخارجية للمبنى، مستخدما عددا من الكلاب وتحطيم سور المبنى وتغيير كالون الباب وكذلك بعض الأشياء الموجودة هناك، بالإضافة الى تعيين حراس تابعين له على مبنى الإتيليه.

وقال هانى المسيرى فى تصريحات خاصة له على هامش لقائه بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المعتدى يقول إن الإتيليه ملكه وإن معه عقودا لذلك، ونظراً للطريقة غير القانونية التى استخدمها لذلك، تم التحفظ عليه وعلى الكلاب لحين انتهاء التحقيق فى الواقعة.

وقال المسيرى إن إتيليه الإسكندرية من المبانى الأثرية التى يجب العمل على الحفاظ عليها.

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مصر 365