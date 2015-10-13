إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص فى البحيرة

أصيب قبل قليل 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج نتيجة حادث تصادم بطريق النجاح – النعناعى (فردى) أمام شركة ثمار دائرة مركز شرطة بدر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 9635 ب س ج (ميكروباص) قيادة "أحمد الشحات محمد على" سائق، مقيم قرية النجاح دائرة المركز، السيارة رقم 152062 نقل منوفية قيادة "رضا إبراهيم محمد إبراهيم" سائق مقيم الباجور منوفية.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى وعدد 7 من مستقليها بكسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 10804 /2015 جنح المركز.