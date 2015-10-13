محافظ دمياط يتفقد أعمال التوسعات بمصنع موبكو والمنطقة الحرة

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم المصنع موبكو ضمن جولته التفقدية للمنطقة الحرة بدمياط، والمنطقة الحرة.

وأكد بيان صادر عن المحافظة، أن المحافظ التقى بالمهندس حسن عبد العليم رئيس الشركة ومستر جريج العضو المنتدب للشركة من الجانب الكندى، واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الشركة حول مراحل تطور المصنع والطاقة الاستيعابية والإنتاجية وحجم العمالة وأنواع منتجات الشركة والمواد الأولية التى يعتمد عليها المصنع في مكوناته من الغاز الخام الطبيعي.

وقام المحافظ بجولته الميدانية للمصنع ومكوناته يرافقه رئيس الشركة والعضو المنتدب .. حيث تفقد وحدة معالجة الصرف الصناعي المجهزة بأحدث التقنيات لتدوير مخلفات المصنع من المياة .. وكذلك مصنعى اليوريا والأمونيا.

وشهد المحافظ عملية تعبئة اليوريا على سيارات النقل للسوق المحلى داخل الجمهورية ، كما شهد عملية تسييل منتج سماد اليوريا في مراحله التخزينية والتصديرية ، وتابع المحافظ جولته التفقدية لتوسعات الشركة لمصنعي موبكو 1 وموبكو 2 وشهد عمليات الإنتاج بمصنع موبكو 1 وزار غرفة التحكم الآلى والتقى بالعاملين على أجهزة التحكم الخاص بالمصنعين.

واشاد المحافظ بالمصنع وتوسعاته ومراحل توفيق الأوضاع وكذلك الطاقة الإنتاجية والاستيعابية والفرص التخزينية الكبيرة التى يوفرها المصنع للسوق المحلى لمواجهة الأزمات الطارئة في سماد اليوريا.

يذكر أن مصنع موبكو وتوسعاته ينتج حوالي 2 طن سماد سنوياً بعد اكتمال مراحل تشغيل موبكو 2 حيث ينتج كل مصنع على حدة حوالة 650 الف طن سماد سنوياً للمساهمة في حل أزمات السوق المحلى من السماد بالسعر المدعم، كما يوفر المصنع كميات كبيرة من الأمونيا بحوالى فائض 120 الف طن سنوياً للشركات والمصانع المماثلة لاستخدامها في إنتاج نوعيات أخرى من الأسمدة.

وفى نفس السياق التقى المحافظ بالمهندس محمد أحمد عبد ربه رئيس المنطقة الحرة وقد تناول الاجتماع بحث أوضاع الشركات المتعثرة والتى تراكمت عليها مستحقات وكذلك الشركات حاجزى الأراضى الفضاء دون إستخدامها.

وطلب المحافظ من رئيس المنطقة الحرة تشكيل لجنة لحصر ودراسة كفاءة الشركات والمصانع بالمنطقة الحرة لبيان موقف كل شركة ومدى ما تحققه من انشطة على ارض الواقع ، وكذلك الشركات حاجزى الأراضى الفضاء والتى لا تزاول أى نشاط بالمنطقة الحرة.

ووجه المحافظ بعمل جدول لرصد وصنيف انشطة الشركات وما يعمل منها بكامل طاقتها او بنصف كفاءتها أو التى لا تمارس اى نشاط مع وضع مقترحات وحلول لهذه المشاكل قبل عرضها على أول جلسة لمجلس إدارة المنطقة الحرة برئاسة الدكتور المحافظ.

وأكد محافظ دمياط أن المنطقة الحرة مفتوحة ومتاحة للاستثمار الجاد، ولابد من تشغيل جميع الشركات واستثمار كامل أراضى المنطقة في العمل الجاد والإنتاج، في إشارة منه إلى تباطوء بعض الشركات في العمل وإحتفاظها بالأرض لأغراض تجارية.

وأعلن محافظ دمياط عن الإعداد لمؤتمر عام قريباً يجمع المستثمرين وأصحاب الشركات لبحث إلتزام هذه الشركات بالمشاركة المجتمعية كمسئولية إجتماعية من الشركات تجاه المجتمع المحلى المحيط، وكذلك مساهماتها في تنمية موارد المحافظة والتى تذهب للإنفاق فقط على مشروعات النفع العام والخدمات والمرافق المختلفة والتى تعود في النهاية بالنفع على هذه الشركات في صورة خدمات ومرافق مباشرة توفرها المحافظة من مياة الشرب وكهرباء وصرف صحى وطرق وكافة الخدمات المحلية المختلفة.

من جانب آخر قامت لجنة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط بالمرور علي عدد من القري التابعة لمركز دمياط حيت تبين للجنة التزام الوحدة المحلية لمركز دمياط بتعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بشأن منظومة النظافة.

ونفذت عدة حملات للنظافة فى قرى الخلفية بمنطقة السوق ومنطقة علاء شبارة وعزب النهضة، وتواصلت الحملات بشارع الأربعين ومداخل القرية كما شهدت قرية الشيخ ضرغام حملة للنظافة في الفترة الصباحية، وكذلك تنفيذ حملة صباحية ومسائية بقرية الشعراء وعزبة البط والعدلية والبستان وكفر البستان التابعيين للوحدة المحلية للبستان.

وتم إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بقرى عزب النهضة سور بمساحة 140 متر للمرة الثانية، ومساحة 90 متر حفر وتشوين حيث تمت الإزالة فى الحالتين حتى سطح الأرض.