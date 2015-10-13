مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى 3 يستقلون دراجة نارية مصرعهم، وأصيب سائق سيارة ملاكى فى حادث تصادم بين الدراجة نارية والسيارة ملاكى، على طريق سنهور المدينة دسوق.

أكد الدكتور أحمد الجنزوري رئيس مرفق اسعاف كفر الشيخ ، أن سيارات الإسعاف نقلت 3 حالات وفاة لمشرحة مستشفى دسوق العام، كما نقلت حالة اصابة لتتلقى العلاج في مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة 3 وأصابة أخر ،لتصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق سنهور المدينة دسوق .

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية ومرافقيه، وإصابة قائد السيارة باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ، تحرر المحضر رقم 21118 ، جنح مركز دسوق، وبالعرض على النيابة أمرت بدفن الجثث.