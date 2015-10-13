ندوة بـ"هندسة الإسكندرية" حول الطاقة النووية بمشاركة الجامعة البريطانية

أقيمت بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة عن الطاقة النووية بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى السابق والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة.

حاضر فى الندوة الدكتور روبن جرايمز كبير المستشارين العلميين بوزارة الخارجية ومكتب الكومنولث ببريطانيا، حيث تحدث عن المفاعلات النووية وأنواعها وفكرة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

واستعرض نظرة المجتمع البريطانى وكيف تغيرت بالإيجاب نحو هذه الفكرة، كما أكد أهمية إضافة مجال الطاقة النووية كمجال حيوى هام إلى أولويات مجالات التعاون بين جامعة الاسكندرية والجامعات البريطانيـة ضمن بنود اتفاقية (نيوتن ـ مشرفة) الموقعة بين البلدين لتوفير المنح الدراسية والتعاون فى المشروعات البحثية.

كما تحدث عن إمكانية تنفيذ فكرة المدارس الصيفية فى مصر والتى يمكن من خلالها عمل دورات تدريبية للطلاب من مختلف أنحاء العالم وتنظيم محاضرات، وإقامة مشروعات مشتركة فى المجالات التى تهم الطرفين، شارك فى الندوة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المعنية وطلاب الكلية.