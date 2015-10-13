8 ملايين يورو منحة من ألمانيا والاتحاد الأوربى لدعم 3 مناطق بالقليوبية

اجتمع اليوم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مع الدكتور جونتر فيهينبول ممثل الجانب الألمانى للمنحة المقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوربى لمحافظة القليوبية والتى تبلغ 8 ملايين يورو من خلال برنامج "التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية" عن طريق الارتقاء بالبنية الأساسية لثلاث مناطق عشوائية بمحافظة القليوبية.

وتقدم نصف قيمة المنحة كمنحة تمويل مباشر للمحافظة لتنفيذ المشروعات من خلالها بصفتها الجهة الحكومية المنوط لها ذلك لتطوير ثلاث مناطق بالقليوبية وهي :شبرا الخيمة –الخصوص- قليوب.والنصف الثاني من قيمة المنحة يقدم لجمعيات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات موازية لمشروعات المحافظة وستساهم المحافظة بنسبة 10 % من قيمة المنحة والتي تقدر بحوالى 450 ألف يورو.

وأوضح مسئول إدارة المنح بالبرنامج الإطار الزمني لتنفيذ هذه المشروعات على أن تبدأ في موعد أقصاه مارس 2016 لمدة عامين وتنتهي في مارس 2018 وتبدأ بعدة خطوات أهمها أن تقوم المحافظة بفتح حسابين بالبنك المركزي أحدهما باليورو والآخر بالعملة المصرية ثم يتم تكوين فريق عمل مشترك بين المحافظة والبرنامج في ضوء نتائج دراسة الاحتياجات بالمشاركة والتي تم إعدادها للثلاث مناطق بمشاركة وحدات التطوير العشوائي بالمحافظة لتقوم بوضع قائمة مطولة للمشروعات التي ترغب المحافظة تنفيذها بحيث لا يتعدى ميزانية المشروع الواحد 600 الف يورو وبعد ذلك تقوم الحكومة الألمانية بمطابقة هذه المشروعات مع معايير الإتحاد الأوروبي لترتيب تلك المشروعات في قائمة قصيرة وفقا لأولويتها وهناك مكتب إستشاري تابع للإشراف على المشروعات والتصميمات والرسومات وسيتابع الإشراف على التنفيذ وتقديم تقارير متابعة بصفة مستمرة .

وطالب محافظ القليوبية من الجانب الألمانى والاتحاد الأوروبي سرعة البدء فى تنفيذ هذا المشروع قبل مارس القادم ومن جانبه أعرب منسق البرنامج بأن البداية ستكون بحد أقصى مارس 2016 ولكن قد نبدأ قبل ذلك إذا انتهت الإجراءات بسرعة ، وأشاد الحضور بأن محافظ القليوبية يعد نموذجا للمسئول الذي يحارب البيروقراطية ويطالب بتفعيل اللامركزية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وسعت المحافظة في الفترة الماضية لإتخاذ العديد من الخطوات للارتقاء بمستوى النظافة حيث كانت لها تجربة رائدة مع الجانب الألماني وهيئة بيل وميلندا جيت لإنشاء محطة وسيطة بمدينة الخصوص لتجميع القمامة ثم نقلها بسيارات كبيرة ومجهزة إلي مصنع تدوير القمامة بالخانكة بطاقة 400 طن / يوم لإنتاجRDF والذى يستخدم بديلا للمازوت في مصانع الأسمنت والسماد العضوي الذي يستخدم في إستصلاح الأراضي الزراعية، وهناك رغبة فى تكرار هذه التجربة الناجحة من خلال شركات أخرى على مستوى جميع مدن المحافظة.