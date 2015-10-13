تعليم الشرقية تحيل طالب إعداى لشئون القانونية لاعتدائه على مدرس

قرر ايهاب الجعفرى مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، إحالة طالب بمدرسة الروضة الاعداية بقرية أولاد سيف للجنة شئون قانونية عاجلة، لاتهامة بالتعدى باللفظ على مدرس وقيامه شقيقه بإطلاق أعيرة خرطوش على المدرسة مما أثار الفزع.

وقال إيهاب الجعفرى لـ"اليوم السابع"، ان الطالب سيتم تطبيق علية اللائحة 179 والتي من المحتمل ان يتم فصلة من المدرسة، مشيرا إلى أن الطالب محمود فؤاد عبد السميع "بالصف الثانى الإعدادى تعدى بالقول على المدرس خلال معاتبته على الغياب واستدعى شقيقه، والذى اعتدى على المدرس بالضرب، وأثناء ذلك أطلق شقيق الطالب أعيرة من سلاح خرطوش بحوزته.

وأضاف الجعفرى، انه فور علمه بالواقعة انتقل إلى المدرسة وتم استداعاء الشرطة وضبط المتهم بحوزته السلاح وجارى إحالتهم للنيابة.

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