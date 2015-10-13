التقارير الطبية المقدمة من دفاع إسراء الطويل للمطالبة بإخلاء سبيلها

حصل "اليوم السابع" على صورة من التقارير التى تقدم بها فريق الدفاع عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، لنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، للمطالبة بإخلاء سبيل موكلته المتهمة فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا وانضمامها لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لسوء حالتها الصحية.

وتقدم الدفاع خلال جلسة نظر تجديد حبس إسراء الطويل، المنعقدة الآن، بالتقارير التى تثبت حاجتها إلى علاج طبيعى مكثف، نظرا لإصابتها بشلل فى الأطراف، حيث طالب التقرير بضرورة خروجها من السجن لتحسين حالتها الصحية.

يشار إلى أن جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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