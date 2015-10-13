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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية فى مشاجرة بالإسماعيلية

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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية فى مشاجرة بالإسماعيلية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية فى مشاجرة بالإسماعيلية
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية فى مشاجرة بمنطقة الحكر بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ وتبين إصابة كل من (ق. ف. ح ) 29 سنة مصاب بطلق خرطوش بالبطن و(أ.أ.م )19 سنة مصاب بطلق نارى فى القدم اليسرى و(إ. غ. ا )19 سنة مصاب بطلق خرطوش فى جسده و(م. م.ف ) 19 سنة مصاب بطلق خرطوش بالبطن جميعهم مقيمون الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام وفارق المصاب الأول الحياة عقب وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته.

وقامت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365