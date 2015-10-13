نيابة وسط القاهرة تخلى سبيل خالد البلشى ورشا عزب فى واقعة اتهامهما بالتظاهر

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل كلا من خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، لاتهامهما فى واقعة "التظاهر على سلم نقابة الصحفيين".

النيابة وجهت عدة اتهامات لـ"البلشى وعزب" من بينها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور، والإضرار بمصالح مواطنين، والهتاف ضد الجيش والشرطة.

القضية تعود إلى 12 يوليو 2014، بعد تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، لمعارضة عدد من الأوضاع السياسية بالبلاد.