إحالة التحقيقات مع فتاتين متهمتين بـ"استهداف سفارة النيجر" للقضاء العسكرى

أحالت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، التحقيق مع كلا من الفتاتين "سارة أ" طبيبة نساء وتوليد، وشقيقتها "يارا" طبيبة صيدلانية، على ذمة التحقيقات فى القضية 635 لسنة 2015 استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين، والانتماء للتنظيم الإرهابى "داعش"، للقضاء العسكرى.

ووصلت الفتاتان منذ قليل إلى مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس، مرتديتين الجلباب الأبيض، وملثمتين بالنقاب الأبيض، ومن المقرر استكمال التحقيقات معهم خلال الجلسة ونظر تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات فى القضية، وأمرت المحكمة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

ويشار إلى أن قوات الأمن فى القبض على الفتاتين لاتهامهما بالاشتراك فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية أن الفتاتين هما تنتميان للتنظيم الإرهابى "داعش"، وأن قوات الأمن قبضت عليهما لاشتباههما فى القضية المعروفة بـ"استهداف سفارة النيجر"، مشيرة إلى أنه تم ترحيلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، للمثول للتحقيق فى القضية.

وتواجه المتهمتان اتهامات تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.