إصابة سائق بطلق نارى بعد إطلاق تاجر مواشى النار عليه بميت غمر

أطلق تاجر مواشى النار على سائق بميت غمر أثناء استقلاله سيارته بسبب خلافات عائلية بينهم.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بوصول رضا صلاح، 30 سنة، سائق ومقيم بكفور البهايتة، مصاب بطلق نارى دخل من البطن، وخرج من الجانب الأيسر لمستشفى ميت غمر العام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبسؤال والد المصاب، صلاح حامد، عامل زراعى، 55 سنة، اتهم زوج بنت عمه "أشرف. ن. أ"، 37 سنة، تاجر مواشي، ومقيم عزبة علي أبو محمد، لخلافات عائلية بينهما، أطلق على إثرها المتهم النار على ابنه أثناء قيادته سيارته رقم "د. ى. ج 7285".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17911 جنح مركز ميت غمر، وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت سرعة التحريات عن الواقعة وضبط المتهم.