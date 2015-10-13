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رونالدو ' القياسي ' يحصد الحذاء الذهبي للمرة الرابعة كأكبر هداف للدوري في أوروبا

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رونالدو ' القياسي ' يحصد الحذاء الذهبي للمرة الرابعة كأكبر هداف للدوري في أوروبا رونالدو ' القياسي ' يحصد الحذاء الذهبي للمرة الرابعة كأكبر هداف للدوري في أوروبا

نال كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة ليصبح أكثر لاعب يتوج بها في التاريخ.

وتمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من الأهداف في كل الدوريات المحلية في أوروبا.

وتصدر قائد منتخب البرتغال قائمة هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي فسجل 48 هدفا مقابل 43 لنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وسبق لصاحب الـ30 عاما أن نال الجائزة موسم 2007-2008 مع مانشستر يونايتد و2010-2011 و2013-2014 مع ريال مدريد.

ويعتبر رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال الجائزة بتصدره قائمة الهدافين في دوريين مختلفين.

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