القبض على جبريل سيسيه لابتزازه فالبوينا بفيديو إباحي

(إفي): ألقي القبض على اللاعب الفرنسي الدولي السابق جبريل سيسيه اليوم الثلاثاء بجانب ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة ابتزاز لاعب وسط أوليمبيك ليون ماثيو فالبوينا بشريط إباحي، وفقا لنيابة مدينة فرساي الفرنسية المسئولة عن التحقيقات.

واعتقل سيسيه، الذي لا يلعب بأي ناد حاليا، بالساعات الأولى من صباح اليوم في منزله ويخضع للاستجواب من قبل الشرطة القضائية.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن سيسيه متورطا في قضية ابتزاز قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، ولا يعرف هوية الثلاثة أشخاص الآخرين المعتقلين مع سيسيه.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، ابتز المتهمون فالبوينا بالفيديو الإباحي الذي يظهر فيه وبدأت التحقيقات في هذا الأمر منذ أواخر يوليو الماضي.

يذكر أن فالبوينا وسيسيه قد لعبا سويا بصفوف أوليمبيك مارسيليا، وهو النادي الذي ظل فيه فالبوينا بين عامي 2006 و2014 ، كما تشاركا اللعب مع المنتخب الفرنسي.