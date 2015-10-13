بالصور.. إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجزى حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى بنابلس عبدالحليم جعافرة أن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحى خلال المواجهات على الحاجزين مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى أطلقت الرصاص الحى. . مشيرا إلى أن هناك محاولات من قبل الإسعاف لنقل مصابى بيت فوريك.

من ناحية أخرى ارتفعت حصيلة الجرحى فى المواجهات التى اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى على معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة منذ ظهر اليوم إلى 20 إصابة بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة فى تصريح صحفى: "إن عدد الاصابات شمال القطاع ارتفع إلى 20 اصابة منها اثنان بالرصاص الحى وثلاثة بالرصاص المطاطى و15 اختناقا بالغاز المسيل للدموع".

كما أصيب عدد من الصحفيين جراء استنشاقهم قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم للمواجهات التى تجددت لليوم الرابع على التوالى احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية فى القدس والضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطى وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاه الفلسطينيين الذين خرجوا بمسيرة غاضبة تجاه الحاجز العسكري تنديدا بعدوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القدس والمقدسات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني محمود السعدي إن طواقم إسعاف الهلال عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وطالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السماح بقدوم لجنة تحقيق، خاصة فى الإعدامات الميدانية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، وتوفير نظام حماية خاصة للشعب.

وقال عريقات- خلال مؤتمر صحفى حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، فى دائرة شئون المفاوضات برام الله- "نطلب من السيد كريستوف هانز المقرر الخاص لحقوق الإنسان القدوم فورا والبدء بالتحقيق الفورى، والتحقيق فى الإعدامات الميدانية، وفق قرار الجمعية العامة التى أقرت قانون 26/12 للعام 2014، ونحن فى اللجنة الوطنية وبتعليمات من الرئيس قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء (الإسرائيلى) نتنياهو ووزير دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية ووضع الملفات بشكل فورى أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسئولية الكاملة، لأن ما نخشاه سيؤدى إلى عمليات إعدام جماعية".

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وأضاف "للأسف الشديد فإن أعضاء اللجنة الرباعية بدلا من القدوم غدا للتباحث مع القيادة الفلسطينية، ووضع حد لهذا الاحتلال، الذى هو منبت الشر، وسياسيات الحكومات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو التى عملت على تهجير السكان والعقوبات الجماعية والتطهير العرقى، وهدم المنازل، استجابوا لدعوة نتنياهو بعدم القدوم". . لافتا إلى أن الذى يسعى لحل القضايا السياسية بالحلول الأمنية والحلول العسكرية، عليه أن يدرك أن مسئولية اتساع دائرة العنف والتطرف هى نتاج طبيعى لهذه السياسات، وحكومة نتنياهو هى من تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الدوامة من الفوضى والعنف والتطرف وإراقة الدماء".

وافتتح عريقات المؤتمر الصحفى بتعداد أسماء الشهداء، والتركيز على أعمارهم. . مشيرا على أن العالم شاهد الطفل أحمد مناصرة، الذى كان يصرخ بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية".

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ونظمت فصائل العمل الوطنى الفلسطينى فى جنين اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامنا مع القدس والأقصى وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلى المستمرة بحق الشعب، ومع الأسير فادى الدربى الذى دخل فى مرحلة الخطر بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى "سوروكا" داخل أراضى الـ48 ومع الحركة الأسيرة، وبمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانطلاقة الجبهة العربية الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد ياسر عرفات أمام مقر المحافظة وجابت شوارع المدينة ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى والأقصى، ولافتات كتب عليها شعارات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلى وانتهت بمهرجان خطابى أمام مقر الصليب الأحمر الدولى.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله إن "العالم بأسره مطالب اليوم بإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات الدموية التي تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عنها، فهي لم تردع يوما اعتداءات المستوطنين، ولم تعاقبهم أو تحاسبهم، وهى تشجع جيشها على استخدام الرصاص الحي ضد أبناء شعب فلسطين الأبرياء والعزل، لاسيما الأطفال".

وشدد الحمد الله ـ في كلمته خلال استقبال رئيس الهند براناب مخرجي اليوم الثلاثاء بجامعة القدس، والذي يزور الأراضي الفلسطينية حاليا - على أن التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق، يستدعي تحرك الهند، وكل قوى المجتمع الدولي، لمحاسبة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطينى العزل، وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وأمان على أرض وطنهم.